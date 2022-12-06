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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Карты» обновили главный экран мобильного приложения

На главном экране мобильного приложения «Яндекс Карты» пользователям стали доступны дополнительные городские сервисы. Теперь у них есть возможность не только строить маршруты и смотреть расписание городского транспорта, но и вызывать такси и брать напрокат самокаты. Представители компании уточнили, что обновленное приложение уже доступно на Android и скоро появится на iOS.

На главном экране «Яндекс Карт» уже были представлены «Навигатор», «Транспорт» и «Заправки», после обновления дополнительно появились иконки сервисов «Такси» и «Самокаты».

«То есть, стоя на остановке, можно посмотреть в "Картах", когда подойдет автобус, а если ждать слишком долго — сразу заказать такси или арендовать самокат, когда позволяет погода»,— отмечается в пресс-релизе компании (есть у «Ъ»).

«Яндекс Карты» — сервис онлайн-карт, которые строят пешие и транспортные маршруты. Сервис также позволяет искать места на основе поисковой выдачи, оставлять отзывы и многое другое. По данным компании, ежемесячно мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

Милена Костерева

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