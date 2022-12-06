Рейсы из Петербурга в Дубай станут ежедневными

Авиакомпания Emirates с 15 декабря увеличит частоту рейсов на маршруте Санкт-Петербург—Дубай с четырех до семи в неделю, сообщила пресс-служба «Воздушных Ворот Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Вылет из аэропорта Дубая по расписанию запланирован на 16:05, по субботам — на 16:10. В Санкт-Петербург самолеты будут прибывать по понедельникам в 21:20, в остальные дни — в 21:25. В обратном направлении рейсы будут отправляться в 23:15, по субботам — в 23:05, с прибытием в Дубай в 06:25 (в 16:15 по субботам). Маршрут будут обслуживать самолеты Boeing 777-300 ER.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Петербурга в Стамбул и Анталью с 16 декабря.

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