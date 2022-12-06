Мобилизованный из Новосибирской области погиб в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погиб житель Черепановского района Новосибирской области Николай Семенец. Некролог опубликован на официальной странице администрации муниципалитета.

В сообщении говорится, что 33-летний Николай Семенец погиб 20 ноября, выполняя боевое задание, «проявив стойкость и мужество». При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Церемония прощания прошла в рабочем поселке Посевная.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации Черепановского района, Николай Семенец был рядовым. Его призвали по частичной мобилизации.

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Валерий Лавский