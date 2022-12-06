Жилищное кредитование в Удмуртии сократилось на 4% по итогу 10 месяцев 2022 года

В октябре жители Удмуртии взяли кредитов на 16,7 млрд руб. Как сообщает Удмуртстат, это на 1,6% меньше, чем в сентябре, а также на 1,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Задолженность населения по кредитам за месяц увеличилась на 3,9 млрд руб. и составила 271,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жители Удмуртии в октябре также взяли 2,2 тыс. жилищных кредитов, что по сравнению с сентябрем больше на 5,8%, но на 4% меньше показателя за прошлый год. При этом срок жилищного кредитования увеличился до 285 месяцев, годом ранее он составлял 247 месяцев.

На 1 ноября объем вкладов населения республики составил 217,7 млрд руб. За октябрь счета жителей пополнились на 2,5 млрд руб. На начало ноября объем задолженности по кредитам превысил сумму вкладов на 25%.

Отмечается, что доля просроченной задолженности по кредитам жителей республики выросла до 3,6%. При этом увеличение задолженности по кредитам отстает от роста сбережений. Так, по сравнению с прошлым годом сумма кредитной задолженности выросла на 10,3%, а объем вкладов — на 11,7%.

На протяжении всего этого года Удмуртия занимает второе место в Приволжье по уровню задолженности населения по кредитам с показателем в 183 тыс. руб. Опережает республику Татарстан (193 тыс. руб.), меньше всего задолженность у населения Мордовии (122 тыс. руб.).