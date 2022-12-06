Свердловская область в 2022 году заработала около 300 млрд рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прогнозирует объем собственных доходов бюджета региона по итогам 2022 года около 300 млрд руб. Такое заявление он сделал 6 декабря в рамках обращения к депутатам законодательного собрания региона о приоритетах бюджетной и налоговой политики на ближайшие три года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Урал» с места событий. Отметим, принятый закон о бюджете 2022 предполагал доходы бюджета в размере 346,4 млрд руб.

По словам губернатора, по итогам 10 месяцев 2022 года объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской области увеличился на 8% к аналогичному периоду прошлого года и составил около 2,7 трлн руб. Высокие темпы демонстрирует строительная отрасль: введено в эксплуатацию более 2,3 млн кв. м жилья. Объем инвестиций в основной капитал превысил 306 млрд руб.— рост более чем на 7% (за 9 месяцев 2022 года).

Как заявил господин Куйвашев, приоритетами работы на предстоящие три года являются повышение достатка и качества жизни уральцев, оперативная адаптация экономики в условиях санкций, достижение технологического суверенитета и обеспечение сбалансированного развития территорий.

Выступление губернатора о приоритетах бюджетной и налоговой политики региона на ближайшие три года вопросов депутатов парламента не вызвало.

Артем Рябов

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