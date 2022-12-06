В Томске суд рассмотрел дело о хищении свыше 2 млн рублей у предприятия «Росатома»

Кировский райсуд Томска вынес приговор по уголовному делу о хищении 2,2 млн руб. у АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» («ОДЦ УГР», входит в «Росатом». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Томской области.

По данным ведомства, обвиняемыми по делу проходили бывшие сотрудники «ОДЦ УГР» и коммерческой фирмы «Вектор». Они, согласно версии следствия, незаконно обеспечили победу ООО «Вектор» в конкурсе на поставку технических газов для «ОДЦ УГР».

В дальнейшем фирма направляла на предприятие «Росатома» документы с завышенными объемами поставляемых газов, которые впоследствии были оплачены заказчиком, ущерб составил 2,2 млн руб. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы). Как рассказали в УФСБ, обвиняемые активно сотрудничали со следствием, возместили ущерб, нанесенный предприятию, и полностью

признали свою вину. Суд это учел при вынесении приговора, назначив обвиняемым условные сроки.

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Илья Николаев