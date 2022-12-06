23% компаний Ижевска планируют повышение или индексацию зарплат

В столице Удмуртии на повышение или индексацию зарплат рассчитывают 48% опрошенных жителей, сообщает SuperJob. При этом планируют пересмотр окладов 23% работодателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще 28% опрошенных представителей компаний сообщили, что повышение зарплат прошло менее шести месяцев назад. 3 из 10 оплату труда персонала пересматривали от полугода до года назад. Не планируется изменения окладов в 44% компаний.

При этом число сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос показал, что на повышение своего уровня заработка особенно рассчитывают те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб.