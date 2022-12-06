Жителей Энгельса призвали не поддаваться панике после сообщений о необходимости эвакуироваться

Вечером 5 декабря глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов прокомментировал поступающие жителям района сообщения о необходимости эвакуироваться в соседние города. Чиновник призвал жителей не поддаваться панике.

«Никакой опасности на территории Энгельсского района нет», - заверил он.

Господин Плеханов напомнил о порядке оповещения населения в период ЧС: через специализированные системы сигналом «Внимание всем!» и путем передачи информации по ТВ и радио, «а не через телефонные звонки».

Марина Ковалева