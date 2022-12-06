В Красноярском крае у браконьеров конфисковали Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн рублей

Партизанский районный суд Красноярского края вынес приговор группе браконьеров. Как рассказали в прокуратуре региона, по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением механического транспортного средства) трем обвиняемым суд назначил от 3 лет до 3 лет 10 месяцев условно, в собственность государства конфискован джип Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн руб., который использовал при незаконной охоте.

Суд установил, что в вечернее время в декабре 2019 года обвиняемые без разрешения на охоту на внедорожнике с применением прожектора выслеживали дикого зверя. Обнаружив животное, один из злоумышленников подсвечивал его, а второй из карабина Сайга-308-1 производил выстрел. Браконьеры, говорится в деле, добыли сибирскую косулю, после чего разделали тушу и поместили в багажный отсек автомобиля.

Действия браконьеров были пресечены государственным инспектором министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Сумма причиненного ущерба составила 40 тыс. руб.

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Илья Николаев