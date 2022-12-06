Задержаны 12 участников банды, снабжавшей наркотиками регионы Сибири и Урала

Сотрудниками правоохранительных органов Алтайского края обезврежена преступная группа, снабжавшая наркотиками регионы Сибири и Урала. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

По версии следствия, организатором и куратором банды был 24-летний ранее не судимый мужчина. Именно он, как считают оперативники, разработал правила безопасности, требования к соискателям нелегального заработка, тарифы оплаты. Преступная группа насчитывала 12 участников в возрасте от 20 до 32 лет, двое из них находились на территории РФ нелегально. Злоумышленники занимались сбытом героина и метадона в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

В ходе служебной командировки в город Екатеринбург сотрудники алтайской полиции задержали организатора группы, его подручные были арестованы в разных регионах страны.

Стражи порядка изъяли около 1 кг синтетических наркотиков. В отношении участников преступной группы возбуждены 17 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, их расследование поручено УМВД по Барнаулу.

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Илья Николаев