Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крепостной театр

Театральная лаборатория на этнофестивале «Александровская крепость»

На кубанском хуторе Аргатов этой осенью прошел второй фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». В этот раз он окончательно сломал каноны традиционных казачьих праздников, добавив к песням и обрядам научпоп-лекторий, киноклуб, показ мод и уличный театр. Самым нестандартным форматом для фестиваля стала театральная лаборатория, которая перенесла на сцену новеллы кубанского писателя Николая Канивецкого.

Предыдущая фотография

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Театровед Лоевский придумал лабораторное движение еще в начале 2000-х. Это экспериментальный формат, предполагающий интеграцию молодых талантливых режиссеров в региональные театры и создание эскизов в бодрящей атмосфере сжатых сроков — не больше чем за неделю. Такой опыт одновременно становится глотком свежего воздуха для заскучавшего репертуарного театра, хорошей практикой для начинающих режиссеров и способом выпуска новых спектаклей, если эскиз вышел удачным. Лаборатория — это в первую очередь строительство культурных мостов, и не только между регионами, но и между разными поколениями театральных деятелей, ищущих новый театральный язык.

Предыдущая фотография

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Следующая фотография
1 / 6

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Темой лаборатории на фестивале стало творчество кубанского прозаика Николая Канивецкого. Не самый известный дореволюционный писатель с юга России в своих рассказах зафиксировал целый пласт казачьей жизни. Канивецкого называют «казачьим Чеховым»: он мастерски создает характеры и детали взаимоотношений, передает атмосферу казачьей станицы, ее драму и характерный юмор. К тому же Канивецкий — прекрасный стилист, который сочетает литературный русский язык со всем разнообразием балачки — полузабытого южнорусского диалекта, разговорной комбинации русского и украинского.

Предыдущая фотография

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Рассказы Канивецкого в силу своей аутентичности материал не самый простой для постановки, тем более в стремительном лабораторном режиме. Возможно, помогло участие Лоевского, который сам курировал лабораторию, но все пять молодых режиссеров из ГИТИСа и Школы-студии МХАТ справились с задачей очень достойно. Екатерина Петрова-Вербич работала с артистами «Одного театра» над рассказом «Контрабандный чай» и создала комическую саунд-драму о кубанской мафии. «Мой театр» и режиссер Ксения Самодурова поставили рассказ «Лемишка» о судьбе маленького человека, хуторского шляпника. Переходя с русского на балачку, артисты поочередно становились то рассказчиком, то главным героем и мастерски балансировали между лирикой и комизмом.

Третий эскиз — рассказ «На кладбище» режиссера Ирины Васильевой и актеров Краснодарского драматического театра — тоже сочетал тонкий юмор и трагическую историю предательского убийства. Режиссер Александр Фогелев с артистами того же театра поставил сразу две новеллы — «Вчерашние враги» и «Гуси с того свету»: о помирившихся врагах, вспоминающих былые военные подвиги, и потешных пьяных гусях, перебравших настойки-спотыкача. Эскиз Александра Чеботарева и артистов «Одного театра» стал попыткой исследования природы балачки и поиска кубанской идентичности на почве рассказа «За варениками».

Предыдущая фотография

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Следующая фотография
1 / 8

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Театральная составляющая «Александровской крепости» неслучайна. Организатор фестиваля — фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» — давно поддерживает театральное движение, особенно молодежное и ориентированное на регионы. Но значение прошедшей лаборатории больше, чем целительная встряска репертуарного театра. Важно еще, что предмет эксперимента — кубанская балачка — как и многие другие диалекты, по большому счету обречена. Несмотря на то что ее собирают в фольклорных экспедициях и изучают в местном университете, этот говор не имеет серьезной традиции письменной фиксации. Новеллы Канивецкого являют собой редкое исключение из этого правила. И появление этих текстов на театральной сцене, пусть и импровизированной — важнейший шаг к сохранению исчезающего, сочного, исторически укорененного диалекта.

Попытки определить и сохранить локальную идентичность вписывают театральную лабораторию «Александровской крепости» в ряд других важных проектов последних лет. Например, казанской площадки MON, которая уже несколько сезонов создает спектакли, бережно исследующие татарскую культуру и язык, или пермский театральный фестиваль «Немхат», посвященный коми-пермяцкому языку, находящемуся под угрозой исчезновения.

Предыдущая фотография

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Фото: Фонд «Вольное Дело»

Но есть и то, что выделяет «Александровскую крепость» в этом ряду. Если обычно в программу фестиваля входят лучшие работы представителей жанра, то лаборатория — живой процесс с непредсказуемым результатом. Авантюрность, интрига, риск, живость — те составляющие, на которых базируется свободная энергия фестиваля под открытым небом. Work-in-progress — форма столь же открытая, сколь и сама суть кипящей фестивальной жизни, и потому театральная лаборатория очень идет фестивалю «Александровская крепость».

Анастасия Паукер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...