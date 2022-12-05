В Казани сторонницу «Яблока» оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Казани сторонница «Яблока» Сабина Жолтаева получила штраф в размере 30 тыс. руб. по ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Об этом сообщает региональное отделение партии.

По данным организации, госпожа Жолтаева участвовала в пикете против спецоперации РФ на Украине и частичной мобилизации (акция не была разрешена местными властями, состоялась 24 сентября).

Ранее госпожу Жолтаеву уже признали виновной по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия). Тогда она получил четверо суток административного ареста.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"