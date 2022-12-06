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Активы завода имени Дзержинского выставлены на торги в третий раз

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского» Лев Шляпин сообщил о проведении торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Активы завода реализуются единым лотом. Торги проводятся путем закрытого публичного предложения. По информации в Едином федеральном реестре сведений и банкротстве, начальная цена имущества составляет 3,6 млрд руб. Прием заявок продлится до 5 мая 2023 года. Величина снижения составит 5% от начальной цены и будет действовать семь календарных дней.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предыдущие двое торгов по продаже имущественного комплекса ЗиД проходили в форме закрытого конкурса. На первых торгах начальная цена активов предприятия была определена в 4,024 млрд руб., на повторных составила 3,6 млрд руб. Ранее кредиторы завода вносили в положение о реализации его имущества ряд дополнений. В частности, устанавливали минимальную цену, по которой активы могут быть проданы на торгах в форме публичного предложения, в размере 3,44 млрд руб.

Обязательное условие продажи имущественного комплекса ФГУП — сохранение покупателем целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения должника. Так как ЗиД является стратегическим предприятием, РФ имеет право преимущественного приобретения завода. Ранее СМИ сообщали, что интерес к активам ЗиД проявляют структуры «Ростеха» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года предприятие находится в процедуре банкротства. Основной кредитор предприятия — Федеральная налоговая служба. Сумма кредиторской задолженности ФГУП составляет около 400 млн руб.

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