16 домов и детсад в Воронеже остались без отопления в мороз из-за повреждения «бесхозных» сетей

Жители 16 многоквартирных домов и один детский сад в Воронеже остались без теплоснабжения из-за аварийной ситуации на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В Воронеже температура воздуха сейчас составляет 12 градусов мороза, ночью ожидается похолодание до 15 градусов.

По ее данным, прорыв произошел на теплосети диаметром 150 мм, в зону отключения попал детский сад №76, о режиме его работы во вторник родителям сообщат дополнительно: «Сотрудники поддерживают постоянную связь с родителями».

Как сообщили в концессионере городских теплосетей ПАО, «подача отопления прекращена из-за повреждения бесхозной теплосети в районе улицы Ленинградская».

В зоне отключения дома по адресам Ленинский проспект №№ 80/1, 80/2, 82, 84, 86, 88, 90, 92/1, 92/2; улица Ленинградская №№ 56а, 58, 58а, 60, 62а, 62б, 64а.

«Внутридомовые системы отопления жилых домов, теплоснабжение которых временно приостановлено, сливать не планируется. Это позволит минимизировать неудобства: дома будут держать тепло некоторое время»,— заверили в пресс-службе мэрии

Сергей Калашников

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