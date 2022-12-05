В Новороссийске средства на оформление города к Новому году направили на устройство ливневок

Глава Новороссийска Андрей Кравченко проверил, как проходит обустройство систем ливнеотведения, на которые были перенаправлены деньги вместо покупки декораций для новогоднего оформления города. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Перенаправить деньги мэр Новороссийска решил в январе 2022 года, по итогам объезда проблемных участков после подтоплений. Работы по обустройству ливневок уже завершились в Приморском внутригородском районе. По его словам, работы на магистральных коллекторах улиц Шиллеровской и Луначарского помогут избежать подтоплений четырех детских садов, которые серьезно пострадали в период затяжных ливневых дождей в предыдущие годы.

В селах Цемдолина и Борисовка из-за неустроенной системы ливнеотведения на газопроводе была аварийная ситуация. Теперь ее ликвидировали, за счет чего решился вопрос с подтоплением частного сектора.

При объезде территорий Андрей Кравченко также проверил, как завершается строительство детского сада в Борисовке на 240 мест.

«На оснащение выделены средства из краевого бюджета, поставка оборудования ожидается до конца года. Дополнительно будет создано 65 рабочих мест. Этот детский сад остро необходим жителям недавно застроенных территорий в селе»,— отметил Андрей Кравченко.

Татьяна Ручкина

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