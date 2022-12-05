Губернатор Петербурга Беглов анонсировал прямую линию с горожанами на 10 декабря

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проведет прямую линию в субботу, 10 декабря и ответит на вопросы горожан. Команда обещает рассмотреть абсолютно все вопросы.

Свои обращения петербуржцы могут направить следующим образом: продиктовать вопрос на горячую линию 246-79-49, либо написать сообщение на страницу господина Беглова в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что во время прошлой прямой линии в течение двух часов говорили о комфортной городской среде, соцполитике и здравоохранении, а также о других темах. Всего губернатору поступило почти 2 тыс. вопросов и обращений.

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