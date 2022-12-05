Путин подписал закон о наделении властей Сириуса новыми полномочиями в градостроительстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает особенности осуществления градостроительной деятельности и регулирования земельных отношений в границах федеральной территории Сириус. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, теперь при осуществлении градостроительной деятельности органы публичной власти Сириуса могут по согласованию с правительством РФ устанавливать особенности выдачи разрешений на строительство, уведомлений о планируемом строительстве и (или) реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. Также они теперь могут выдавать разрешения на ввод в эксплуатацию объектов в Сириусе и устанавливать особенности технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, власти федеральной территории смогут определять порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, а также заключать без проведения торгов договор аренды земельного участка для строительства и реконструкции объектов. Закон определяет, что все объекты Сириуса являются объектами федерального значения.

«Указанные объекты не подлежат включению в схемы территориального планирования Краснодарского края, а также в схемы территориального планирования и генеральные планы входящих в его состав муниципальных образований»,— говорится в сопроводительных документах.

Изменения в федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были приняты Госдумой 16 ноября. В конце месяца документ одобрили в Совете Федерации.

Татьяна Ручкина

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