Очевидцы сообщили о двух хлопках перед началом пожара в ресторане в центре Краснодара

Перед пожаром посетители ресторана услышали два хлопка, похожие на фейерверк. Об этом сообщил очевидец Олег Перминов.

«Было два-три хлопка, похожие на фейерверк. Показалось, как будто в ресторане кто-то что-то отмечал, и был выстрел салюта. Но как оказалось, это был взрыв, возможно, на кухне или что-то связанное с газом»,— отметил Олег Перминов.

По сообщениям очевидцев, на место ЧП прибыли автомобили скорой помощи. Из горящего здания эвакуировали порядка 10 человек. В городских пабликах публикуют видео пожара. На кадрах видно, что огонь перекинулся на отель, расположенный в одном здании с горящим рестораном.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 18:25. Через три минуты на место прибыли спасатели. На тушение подано шесть стволов и организована работа трех звеньев ГДЗС, однако пока ликвидировать пожар не удалось. В ГУ МЧС по краю не уточняют количество эвакуированных. Информации о площади пожара и пострадавших на данный момент нет.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram