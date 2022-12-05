«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на мировых рынках? Какие тренды складываются и как вести себя в сложившейся ситуации инвесторам? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Что можно предложить инвесторам сейчас? Какой у вас взгляд на рынок?

Сергей Суверов: Я бы обратил внимание на IPO крупнейшего оператора рынка электросамокатов — Whoosh. Мне кажется, в принципе это интересная компания, и параметры сделки тоже интересные. EBITDA оценивается в 5-6 раз относительно уровня 2023 года, и это не так дорого, то есть компания дает возможность инвесторам заработать. Кроме того, сам рынок находится в растущей фазе. По прогнозу компании «Б1», он должен вырасти к 2026 году в 10 раз по числу поездок, а парк электросамокатов утроиться.

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