На Украине под артобстрелом погиб спецназовец из Липецкой области Александр Ананьев

В Токаревском районе Липецкой области прошли похороны погибшего в ходе военной операции на территории Украины местного жителя Александра Ананьева, заместителя командира и старшего инструктора отряда специального назначения. Об этом сообщил на своей странице в «Одноклассниках» глава администрации района Виктор Айдаров: «Похоронили Александра со всеми воинскими почестями и в соответствии с православными традициями на его малой родине».

Глава района приводит информацию об обстоятельствах гибели бойца. 26 сентября во время боя вблизи поселка Песчаное (несколько населенных пунктов с такими названиями есть и в Харьковской области Украины, и в Луганской народной республике.— «Ъ-Черноземье») Александр Ананьев попал под артиллерийский обстрел и получил осколочные ранения. «Раненым он не покинул свою позицию, продолжал подавлять огневые точки противника, осуществляя прикрытие эвакуации других раненых и отход боевых товарищей и техники из-под артиллерийского обстрела противника. К сожалению, его ранение оказалось несовместимо с жизнью»,— рассказал господин Айдаров.

Боец был посмертно награжден орденом Мужества

Александр Ананьева родился и вырос в селе. Малая Даниловка Токаревского района. Липецкой области. Впоследствии с семьей жил в Подмосковье. В ходе службы в вооруженных силах РФ был награжден медалью Суворова и краповым беретом спецназа. Погибшему было 32 года, у него остались жена и двое детей.

Сергей Калашников

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