В Татарстане построят новый пригородный флот для проекта «Великий Волжский путь»

В Татарстане для проекта «Великий Волжский путь» отремонтируют существующий и построят новый пригородный флот. «Конечной целью проекта является создание новых волжский маршрутов на Средней Волге и восстановление межрегиональных речных перевозок»,— сказал редседатель госкомитета по туризму Сергей Иванов. По его словам маршруты пройдут из Нижнего Новгорода и Чебоксар через Казань, Свияжск, Болгар в Ульяновскую и Самарскую области. Также принято решение в давнейшем продлить маршруты до Саратова.

«Мы получим дополнительно возвратных туристов и фактически задействуем Волгу как транспортную артерию для перемещения туристических потоков»,— добавил господин Иванов.

По словам чиновника, в 2022 году был запущен тестовый маршрут Чебоксары — Казань. Совершено порядка 200 рейсов, перевезены 18 тыс. пассажиров. Средняя загрузка составила 85%.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"