Посетителей ресторана «Джентльмены удачи» в Краснодаре эвакуируют из-за пожара

В Краснодаре в ресторане «Джентльмены удачи», находящемся в многоэтажном здании на улице Суворова, произошел пожар. Сейчас спасатели проводят эвакуацию находящихся в нем людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 18:25. Через три минуты на место прибыло первое пожарное подразделение.

Как сообщили в МЧС по региону, площадь пожара уточняется. На тушение подано шесть стволов и организована работа трех звеньев ГДЗС. В ликвидации пожара задействовано 65 человек и 23 единицы техники.

Татьяна Ручкина

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