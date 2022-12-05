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Коммерсантъ FM
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Автопродажи в Великобритании выросли на 23,5%

Продажи новых автомобилей в Великобритании в ноябре выросли на 23,5%, составив 142,9 тыс. единиц. Такие данные сегодня, 5 декабря, представило британское Общество автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Таким образом, автопродажи в Великобритании растут четвертый месяц подряд. При этом продажи автомобилей в 2022 году в целом, скорее всего, будут чуть ниже, чем в 2021 году.

Кроме того, продажи остаются ниже допандемийного уровня: они отстают от уровня ноября 2019 года на 8,8%. «Хотя в 2023 году ожидается дальнейшее восстановление, глобальные и внутренние экономические сложности означают, что рынок по-прежнему будет ниже допандемийного уровня»,— отмечают аналитики SMMT.

Особенно сильно в ноябре росли продажи электромобилей: на 37,2% против 15% у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Доля электромобилей в общих продажах достигла почти 27%: их было продано 39,6 тыс.

Яна Рождественская

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