Жители Воронежской области собрали более 100 млн рублей в фонд поддержки военнослужащих

В фонд Воронежской области для поддержки участников специальной военной операции на территории Украины собрано почти 103 млн руб. добровольных пожертвований от жителей региона. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Воронежские власти собирают деньги на помощь участникам военной операции через подконтрольное департаменту соцзащиты правительств региона автономное учреждение «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения».

«С одной стороны, власти наращивают объемы финансирования поддержки СВО, в том числе мобилизованных. С другой — растет и помощь от воронежцев,— написал господин Гусев.— Моим решением деньги из фонда будут тратиться только на те воинские соединения, где есть мобилизованные воронежцы. При этом конечно в этих частях будем обеспечивать и их сослуживцев из других регионов».

Губернатор также сообщил, что поручил проанализировать «позитивный опыт жителей Кантемировского района». «Неравнодушные женщины собирают на благотворительной основе деньги для военных в местный фонд и сами контролируют покупку необходимых солдатам вещей. Уверен, в области есть еще немало таких инициативных жителей»,— полагает господин Гусев.

Сергей Калашников

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