В Нижнем Тагиле похоронили 35-летнего контрактника, погибшего на Украине

В Нижнем Тагиле простились с 35-летним военнослужащим Михаилом Артюгиным, погибшим в конце ноября в зоне специальной военной операции на Украине. Похороны состоялись 5 декабря, пишет e1.ru со ссылкой на администрацию Нижнего Тагила.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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