Президент РФ проехал по восстановленному Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин лично побывал на восстановленном участке Крымского моста, сообщает Кремль.

Глава государства проехал по правой стороне моста за рулем автомобиля Mercedes-Benz. Во время поездки президент заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Он рассказал главе государства, что для восстановления объекта потребовалось задействовать 500 рабочих, ремонту мешали сильные штормы, но работы были реализованы.

«Мы едем по правой стороне моста. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить», — говорит Владимир Путин в опубликованном Кремлем видео.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. В результате происшествия погибли четыре человека. Два автомобильных пролета моста обрушились.

Анастасия Назарова