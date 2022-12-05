УФАС по Башкирии рассмотрит дело в отношении госкомитета по жилищному надзору

Управление ФАС по Башкирии 28 декабря рассмотрит антимонопольное дело к государственному комитету республики по жилищному и строительному надзору, следует из определения УФАС от 2 декабря. В качестве заинтересованного лица к делу будет привлечена администрация Уфы.

Как указано в документах УФАС, госкомитет не исполнил предупреждение антимонопольного ведомства — не отозвал предостережения, выданные мэрии Уфы в ноябре 2021 и августе текущего года. В них, в частности, было требование о прекращении действия разрешения на строительство ЖК The Prime на месте бывшего «А-кафе» (выдано ООО Специализированный застройщик «Проспект»). В УФАС полагают, что действия госкомитета «могут привести к прекращению Обществом строительства указанно выше объекта, данный

хозяйствующий субъект может быть лишен возможности осуществлять свою деятельность на земельном участке в связи с его выбытием из хозяйственного оборота, что, в свою очередь, может привести к ограничению, недопущению и (или) устранению конкуренции на рынке строительства зданий и оборота земельных участков».

Майя Иванова

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