Экс-начальник ГУ МЧС по Саратовской области освобожден от наказания по уголовному делу

Волжский районный суд Саратова в третий раз рассмотрел уголовное дело экс-начальника ГУ МЧС Игоря Качева.

Господин Качев обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение государству имущественного вреда на сумму 6,2 млн руб.

Суд признал его виновным в инкриминируемом деянии, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности по уголовному делу.

Игорь Качев был задержан сотрудниками УФСБ по Саратовской области в ноябре 2018 года, а через несколько дней он ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

При первом рассмотрении дела Игорь Качев был оправдан, однако это решение не устояло в кассационной инстанции, и дело направили на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении его признали виновным и приговорили к двум годам колонии, этот приговор также не прошел кассацию, которая направила дело на новое рассмотрение.

Марина Ковалева