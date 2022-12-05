Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-начальник ГУ МЧС по Саратовской области освобожден от наказания по уголовному делу

Волжский районный суд Саратова в третий раз рассмотрел уголовное дело экс-начальника ГУ МЧС Игоря Качева.

Господин Качев обвинялся в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение государству имущественного вреда на сумму 6,2 млн руб.

Суд признал его виновным в инкриминируемом деянии, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности по уголовному делу.

Игорь Качев был задержан сотрудниками УФСБ по Саратовской области в ноябре 2018 года, а через несколько дней он ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

При первом рассмотрении дела Игорь Качев был оправдан, однако это решение не устояло в кассационной инстанции, и дело направили на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении его признали виновным и приговорили к двум годам колонии, этот приговор также не прошел кассацию, которая направила дело на новое рассмотрение.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...