В Ульяновской области рекомендовано отменить занятия в школах из-за морозов

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало отменить занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Ульяновского гидрометеоцентра, в ночь с 5 на 6 декабря и утром 6 декабря 2022 года на территории Ульяновской области ожидается понижение температуры воздуха до -23°C, по западу области – до -27°C, в Ульяновске – до -21-23°C.

Руководителям школ региона рекомендовано своевременно принять решение об организации образовательной деятельности 6 декабря 2022 года, согласовав решение в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, скорости ветра и других погодных факторов в конкретном населенном пункте.

Андрей Сазонов