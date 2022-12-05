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В Адыгее бывший высокопоставленный полицейский обвиняется в злоупотреблении полномочиями

В Майкопе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции МВД по Республике Адыгея, сообщает республиканское следственное управление СКР. Экс-полицейский обвиняется в незаконном использовании служебного автомобиля, что квалифицировано следствием как злоупотребление полномочиями.

По данным сайта Майкопского городского суда, фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) является Игорь Мелихов. Противоправная деятельность полицейского была выявлена сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея. По информации следствия, в период с июля по август 2022 года, находясь в трудовом отпуске, полковник Мелихов использовал в личных целях, не связанных с выполнением служебных задач, закрепленный за ним служебный автомобиль. Тем самым полицейский нарушил интересы ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Адыгея», сообщает следствие.

Анна Перова, Краснодар

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