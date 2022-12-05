Биткойн претендует на расчеты

Цифровые деньги станут легальным платежным средством в 2023 году. Предполагается, что криптовалютой можно будет оплатить поставки товаров из-за рубежа, в том числе в рамках параллельного импорта. При этом для расчетов внутри страны она будет запрещена, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, парламентарии могут принять необходимый законопроект до конца января. Впрочем, сейчас идут согласования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

После того как Запад ввел санкции против России в ответ на начало спецоперации на Украине, отечественные экспортеры столкнулись с проблемой оплаты и доставки товаров и комплектующих из-за рубежа. В итоге логистические цепочки увеличились кратно, отмечает эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов: «Сейчас работает комбинация из семи ходов. В среднем используется именно такое количество стран и три-четыре логистических хаба для обхода санкции и доставки товаров в Россию.

Чтобы упростить схему, сделать ее дешевле и сохранить возможность параллельного импорта, необходимо разрешить компаниям учитывать криптовалюту на внешнеэкономических операциях. Цифровые деньги станут методом платежного интерфейса российских компаний и их зарубежных "дочек". Сейчас будут рассматриваться инициативы со всякими специальными законодательными актами. Они отделят субъект специального права от обычных норм. Тогда не потребуется переписывать все российские законы.

В специальный реестр внесут конкретные компании, которые получат специальный правовой статус, чтобы рассчитываться с контрагентами с помощью биткойна, например. По разным данным, их всего несколько десятков, не сотен. Имена по понятным причинам я называть не могу, но можно догадаться — это наиболее нуждающиеся в западных компонентах организации. В России все лучшее реализуется с низов, малый и средний бизнес эту проблему уже решил. Сейчас, как обычно, учится крупный.

Не возникнет ли проблем с контролем денежной массы? Нет, она зарубежная, инфляцию никак не увеличивает. Наибольшую озабоченность вызывала позиция Центробанка, который ничего не хочет на эту тему слышать. Но в условиях, когда есть два варианта — "завтра не будет" или "прочерк" — выбор очевиден.

Если использовать криптовалюту, логистические цепочки должны сократиться на два-три звена. Рубль будет конвертироваться в биткойн, как раньше было с долларами или евро. Получите вы в итоге криптовалюту или собственную валюту через местный обменник уже не очень важно».

Криптовалюта — рисковый, волатильный и ничем не обеспеченный инструмент. Однако это не должно стать проблемой, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Впрочем, он соглашается, что многие вопросы касательно регулирования остаются открытыми: «Сейчас такое положение, что долларовый платеж — тоже рискованное дело. Думаю, что решение по легализации криптовалюты является очень своевременным.

Однако для расчетов внутри страны такой вариант не очень подходит, потому что фактически это черный нал. У нас нет настолько хороших систем отслеживания таких трансакций, как у американцев. Но для внешних расчетов — да. В той ситуации, в которой мы находимся — это адекватная мера. Да, рискованно и волатильно, но коммерсанты могут взять на себя этот риск, заложив его в спреды, премии, наценки товаров.

Вопрос только в том, как Минфин будет определять налоговую базу. Для того чтобы ее определить, нужен курс регулятора по той валюте, в которой совершается платеж. Появится ли у нас официальный курс биткойна к рублю? Это вопрос к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Самое главное, что скажет Центральный банк».

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство не смогло договориться с Банком России по поводу легализации криптовалюты в стране. По его словам, регулятор «стоит насмерть» и не хочет, чтобы цифровые деньги входили в оборот. При этом Анатолий Аксаков уверяет, что стороны согласовали свои позиции, и непримиримых противоречий якобы нет.

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Александр Рассохин