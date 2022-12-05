В Татарстане 178 млн рублей потратят на благоустройство пляжей

В Татарстане почти 178 млн руб. будет потрачено на создание и благоустройство пляжей. Об этом сообщил глава республиканского госкомитета по туризму Сергей Иванов. По пего словам, 134 млн руб. выделят из федерального бюджета, еще 34 млн руб. — из татарстанского. Средства будут распределены среди предпринимателей по итогам конкурса.

Как уточнил господин Иванов, всего власти хотят поддержать не менее 18 проектов по развитию пляжей. На выделенные средства предприниматели смогут создать кабинки для переодевания, пункты проката инвентаря, мобильные туалеты, кафе, детские городки, лежаки. «У нас в Татарстане пляжей недостаточно»,— считает Сергей Иванов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"