ФСБ нашла крупную мефедроновую нарколабораторию в Липецкой области

Сотрудники управления ФСБ по Липецкой области совместно с полицейскими задержали мигрантскую семейную пару, которая создала «особо крупное» производство мефедрона и продавала его через закладки. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, силовики нашли в лаборатории и изъяли почти 33 кг синтетического наркотика стоимостью не менее 70 млн руб. на черном рынке.

Лаборатория представляла собой два строительных вагончика, расположенных в Добровском районе на территории частного домовладения «жителя ближнего зарубежья», которого силовики считают организатором схемы. В вагончиках находилось большое количество оборудования: холодильники, прессовальные станки, магнитные мешалки, система вентиляции и водоотведения.

Оперативники нашли в лаборатории канистры, бутылки с кислотой и химические реагенты. Оценочно, мощностей нелегального производства и объемов сырья было достаточно для производства 50 кг синтетических наркотиков в месяц. Сбывались партии продукции на территории Липецкой области при помощи закладок.

По данным полиции, 41-летнему «иностранцу» и его 39-летней «сожительнице», которая выступала в роли помощника, вменяется незаконное производство наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Оба фигуранта арестованы.

Сергей Калашников

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