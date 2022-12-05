Мобилизация внимания

В течение месяца, прошедшего после объявления о завершении частичной мобилизации, президент РФ Владимир Путин не раз лично просил глав регионов проявлять внимание к мобилизованным и их семьям. Сибирские губернаторы демонстрируют активность на этом направлении в разных формах: они приезжают на тренировочные полигоны для выяснения потребностей военнослужащих, закупают обмундирование, регионы принимают новые нормативные акты и т. д. Но, по мнению экспертов, забота о мобилизованных и их семьях может создавать для руководителей субъектов федерации новые риски.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг 5 декабря сообщил, что находится в Донбассе. «В ходе поездки обязательно встречусь с нашими военнослужащими»,— рассказал он о планах. Ранее в зоне соприкосновения побывали некоторые российские главы субъектов. В их числе мэр Москвы Сергей Собянин, курский губернатор Роман Старовойт, главы Ставропольского и Камчатского краев Владимир Владимиров и Владимир Солодов. Все они выяснили условия, в которых оказались военнослужащие «своих» регионов.

Как сообщал „Ъ“, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту об окончании частичной мобилизации 28 октября. За прошедший после этого месяц Владимир Путин встретился с пятью губернаторами. На каждой встрече президент указывал на необходимость поддержки военнослужащих и их родственников. Например, 14 ноября он призвал губернатора Алтайского края Виктора Томенко обратить на это «особое внимание»: оно «должно быть первостепенным».

Уже спустя несколько дней господин Томенко прибыл на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где проходят обучение мобилизованные из Алтайского края. Как выяснилось в ходе встречи с командным составом, перечень необходимого для успешного прохождения службы включает бензопилы, сварочные аппараты, электротехнику, элементы обмундирования, специального снаряжения и специальной техники. «Помощь уже оказывается, первые поставки уже состоялись»,— сообщил жителям края Виктор Томенко в ходе прямой линии, состоявшейся 2 декабря.

Поездки губернаторов на места обучения мобилизованных стали одной из форм поддержки военно­служащих. Кемеровский губернатор Сергей Цивилев уже неоднократно посещал пункт сбора, который расположен в Юрге на севере региона. На построении 22 ноября он предложил бойцам, у которых есть вопросы, поговорить с ним лично. «Пришел 21 человек. Эту традицию будем продолжать. Считаю, что помощь нужно оказывать семьям в любых вопросах: забота о них — это наш долг, наша ответственность»,— рассказал он по итогам бесед с мобилизованными. Господин Цивилев пообещал, что такой прием будет проходить каждый его приезд.

«Посетил воинскую часть в Новосибирской области, где проходят боевое слаживание наши мобилизованные земляки. Зафиксировал все обращения по организации помощи семьям мобилизованных. Каждое из них обязательно будет отработано с профильными органами власти, руководителями администраций города и районов. Все получат необходимую помощь»,— пообещал в ноябре в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Томский губернатор Владимир Мазур в середине ноября с грузом помощи приезжал в пункт сбора мобилизованных в Чебаркуле Челябинской области. По его словам, военнослужащим передали амуницию, хозяйственные и строительные товары, продукты, средства гигиены и посылки от родных.

Одновременно в ряде субъектов федерации принимают нормативные акты, которые увеличивают объем помощи мобилизованным. Омский губернатор Александр Бурков в конце ноября подписал указы о введении дополнительных категорий на получение региональных мер поддержки участникам специальной военной операции. Выплату в размере 100 тыс. руб. в регионе будут получать не только мобилизованные, но и контрактники, сотрудники Росгвардии, командированные в зону СВО военнослужащие расквартированной в Омской области войсковой части, сотрудники МВД и бойцы отрядов «Барс». В Кузбассе в начале декабря выплату в 200 тыс. руб. и освобождение от транспортного налога на 2021-й и 2022 год распространили на добровольцев, заключивших после 24 февраля контракт о прохождении военной службы или пребывании в добровольческом формировании. 21 ноября красноярский губернатор Александр Усс поручил правительству региона освободить участников СВО от уплаты транспортного налога до конца проведения специальной военной операции. Спустя несколько дней заксобрание региона внесло соответствующие изменения в региональный закон «О транспортном налоге». В Новосибирской области в конце ноября решили внести мобилизованных, а также членов их семей в число получателей бесплатной юридической помощи. Для этого предстоит изменить региональный закон «О бесплатной юридической помощи».

Поддержка мобилизованных имеет и другие формы. В Туве, как сообщил господин Ховалыг, для участников СВО создан «зеленый коридор» в медучреждениях. Они проходят реабилитацию в санатории-профилактории «Серебрянка». Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов объявил о проведении по понедельникам единого дня приема членов семей мобилизованных граждан. Впервые такое мероприятие прошло 28 ноября, когда он лично с 08:45 до 18:00 принимал родственников мобилизованных бойцов. Возможностью передать просьбы Валентину Коновалову воспользовались около 30 человек.

«Все обращения родных и близких мобилизованных рассмотрены детально, семьям даны разъяснения на все вопросы. В зависимости от конкретной ситуации они передаются по полномочиям в соответствующие структуры: в военные комиссариаты, воинские части, в Минобороны, также задачи были поставлены и перед органами местного самоуправления»,— сообщила пресс-служба республиканского правительства о результатах таких бесед. Следующие ответственные за проведение единого дня приема из числа заместителей главы уже определены. В Новосибирской области единый день приема граждан по теме «Меры социальной поддержки семей мобилизованных граждан» прошел 25 ноября в общественной приемной губернатора, администрациях районов и городов.

Забота о мобилизованных и их семьях стала не просто ключевым KPI для глав регионов — она создает для них новые риски, считает политолог Константин Калачев. «Федеральный центр, безусловно, мониторит ситуацию, чем могут пользоваться элитные оппоненты: раздуть какую-то историю, втянуть главу в скандал, дать повод усомниться в его эффективности или патриотизме. Недостаточность усилий или скандальные кейсы могут стать поводом для кадрового вывода. Тем более если причины для этого уже были и не хватало только повода»,— сказал он „Ъ“.

Сибирским губернаторам уже приходилось сталкиваться с проблемами, связанными с мобилизованными. Например, 19 ноября Telegram-канал Readovka опубликовал видео с обращением бойца в адрес Виктора Томенко от имени группы из нескольких военнослужащих. Он пожаловался на якобы плохое качество выданного обмундирования, а также на то, что единовременную выплату из бюджета Алтайского края якобы получила только половина его земляков. Спустя несколько дней этот военнослужащий признал, что ошибся и был неправ с критикой. А в Юрге в начале ноября Сергей Цивилев встречался с мобилизованными, принявшими участие в массовой драке. После этого кузбасский губернатор сообщил о том, что ему ежедневно будут докладывать о каждом нарушителе воинской дисциплины на пункте сбора.

Валентин Романов