Нижегородцу присудили €26 тысяч компенсации за избиение при задержании на акции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €26 тыс. компенсации нижегородцу Олегу Сильверстову, который получил сотрясение мозга при задержании на протестной акции «За честные выборы» в 2012 году. Об этом сообщила Команда против пыток (КПП). Однако решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, в России не исполняются.

Суд постановил, что расследование было проведено поверхностно несмотря на достоверные доказательства жестокого обращения с задержанным. По словам потерпевшего, во время акции полицейские выдернули его из колонны митингующих, повалили на землю и стали душить. Нижегородец попытался освободиться, залез под автобус, но полицейские вытащили его и начали бить по голове. Олег Сильверстов потерял сознание, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Нижегородец сообщил о преступлении в Следственный комитет, но в возбуждении уголовного дела было отказано семь раз, поэтому в июне 2016 года правозащитники КПП обратились в ЕСПЧ.

Елена Ковалева