Кузбасс взвесил киловатт-часы

Как выяснил „Ъ“, Кемеровская область неожиданно стала единственным регионом, перешедшим на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Власти Иркутской области, которые изначально лоббировали эту меру для борьбы с серым майнингом криптовалюты, в итоге отказались от идеи. По мнению аналитиков, механизм не стал массовым из-за политических рисков и неочевидных экономических преимуществ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кемеровской области тарифы на электроэнергию для населения теперь будут рассчитываться в зависимости от объемов потребления

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Кемеровской области тарифы на электроэнергию для населения теперь будут рассчитываться в зависимости от объемов потребления

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Кемеровской области с 1 декабря ввели новый расчет тарифа на электроэнергию для населения: теперь цена киловатт-часа там зависит от объема потребления. Базовый объем потребления домохозяйства — 400 кВт•ч в месяц, в пределах которого одноставочный тариф для жителей села и горожан с электроплитами составит 3,01 руб. за 1 кВт•ч, а для горожан с газовыми плитами — 4,31 руб. Тарифы в диапазоне потребления 400–650 кВт•ч вырастут до 4,95 руб. и 7,07 руб. соответственно, а при потреблении свыше 650 кВт•ч — до 6,07 руб. и 8,68 руб. В отопительный сезон для домохозяйств с электроотоплением границы диапазонов выше: базовый — до 1,2 тыс. кВт•ч, средний — до 1,8 тыс. кВт•ч. Льготные категории граждан потребляют по низкому тарифу неограниченный объем электроэнергии.

В России тарифы на электроэнергию регулируются государством и исторически ниже экономически обоснованного уровня, эти затраты закладываются в стоимость электроэнергии для промышленности (перекрестное субсидирование). В 2021 году объем перекрестного субсидирования — 241 млрд руб.

Регионы получили право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления в конце прошлого года (см. „Ъ“ от 22 декабря 2021 года). Изначально введение механизма лоббировали власти Иркутской области, столкнувшиеся с бурным развитием ферм по майнингу криптовалюты, которые покупают электроэнергию по низким тарифам населения. Позднее к Иркутской области присоединилась Хакасия: летом в комиссии по тарифам республики говорили «Интерфаксу», что планируют ввести механизм, хотя губернатор региона решения не принял.

Однако ни в Иркутской области, ни в Хакасии не введена дифференциация тарифов, следует из опубликованных решений местных тарифных органов. В Иркутской области с 1 декабря одноставочный тариф в городе составляет 1,43 руб. за 1 кВт•ч, на селе — 0,994 руб. (рост на 9%). В Хакасии новый тариф для горожан — 2,67 руб. (рост на 9%), для жителей села и горожан с электроплитами — 1,87 руб. (рост на 5,8%).

Другие регионы также не стали менять расчет тарифов, говорят источники „Ъ“ в отрасли. В Крыму дифференциация тарифа работает уже давно (базовый диапазон — 150 кВт•ч в месяц, а для горожан с электроотоплением — 250 кВт•ч и 3 тыс. кВт•ч в отопительный сезон). В шести регионах, перешедших в 2013 году на тарифообразование по механизму соцнормы (норматив рассчитывается на одного человека в зависимости от параметров жилья), включая Ростовскую, Владимирскую и Нижегородскую области, также не произошло изменений.

В ФАС заявили „Ъ“, что приступили к анализу информации от региональных тарифных органов, включая и Кемеровскую область. «После изучения всех материалов и первых результатов возможна донастройка параметров»,— говорят там.

Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ считает, что вероятная причина невостребованности механизма — сочетание явных политических рисков и неочевидных экономических преимуществ.

«Отказ Иркутской области от механизма, по сути, является демонстрацией недоверия авторов инициативы к эффективности ее практической реализации»,— отмечает эксперт. Господин Сасим подчеркивает, что наиболее действенным способом решения проблемы серого майнинга в Иркутской области была бы ликвидация перекрестного субсидирования, но существенных действий в этом направлении не прослеживается. Более того, в результате принятых тарифно-балансовых решений перекрестное субсидирование в Иркутской области увеличится в 2023 году на 34,5%, или почти на 2 млрд руб., подсчитал он.

В Кемеровской области также не удастся снизить перекрестное субсидирование за счет дифференциации тарифа, продолжает Сергей Сасим. По его оценкам, перекрестное субсидирование в 2023 году там даже увеличится на 6%, или на 504 млн руб. Он также отмечает, что базовый объем электропотребления в Кузбассе на первый взгляд кажется довольно значительным, но он не привязан к социальным характеристикам потребителя и составу домохозяйства, поэтому сложно оценить, насколько такой объем защищает от ощутимого роста нагрузки условную многодетную семью, проживающую на одной жилплощади с престарелыми родителями. При этом диапазоны наиболее дешевого потребления «не выглядят чрезмерно высокими» в сравнении с региональными коммунальными нормативами потребления в 2022 году.

Полина Смертина