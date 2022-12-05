Горсуд Петербурга продлил срок содержания в СИЗО экс-главе Калининского района Ивана Громова

Санкт-Петербургский городской суд продлил срок содержания в СИЗО экс-главы Калининского района города Ивана Громова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Под стражей он останется как минимум до 23 февраля следующего года, рассказали 5 декабря в объединенной пресс-службе судов города.

Защитники и сам Иван Громов на заседании возражали против продления содержания в изоляторе и настаивали на замене меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Напомним, что экс-главу района задержали через день после отставки. Ему вменяют восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере на более чем 100 млн рублей при работе над развитием информационных систем Санкт-Петербурга.

Подробнее – в материале «Ъ-СПб» «Чиновник уволился под конвой».

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