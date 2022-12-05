Заксобрание Ленобласти приняло бюджет региона до 2025 года

Законодательное собрание Ленинградской области сегодня 5 декабря приняло бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сразу во втором и третьем чтениях. Доходы Ленобласти в следующем году составят 171 млрд рублей, расходы — 182,7 млрд.

После первого чтения проект закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменился незначительно. Доходы и расходы областного бюджета в 2023 году уменьшились на 300 млн рублей. Дефицит областного бюджета спрогнозирован на уровне 11,7 млрд рублей. Планировалось, что в 2024 году доходы региона достигнут 177,7 млрд рублей, но этот показатель снизился до 174,9 млрд, расходы со 180,1 млрд рублей уменьшились до 177,3 млрд. Прогнозируемый объем доходов в 2025 году увеличился со 160,6 до 175,5 млрд рублей, расходы со 161,2 млрд рублей до 176,1 млрд.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, ко второму чтению бюджета поступило 47 поправок: семь от губернатора, 40 от депутатов. Из них принято 33 поправки, отклонено 12 поправок, одна отозвана, две объединены в одну.

Зарезервированные к обсуждениям первого чтения средства на поддержку подшефного Енакиево в ДНР ко второму чтению были включены в бюджет и составили 750 млн рублей, сообщил господин Марков.

Александра Тен

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