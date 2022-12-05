Прокуратура Ставрополья возбудила уголовное дело о порче земли с ущербом 344,7 млн рублей

В Ставропольском крае региональная прокуратура возбудила уголовное дело о загрязнении почв. Ущерб составил 344,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительных органов, в результате проверки было установлено, что на территории Ипатовского района появилась несанкционированная свалка площадью 4 тыс. кв. м. Среди мусора были обнаружены отходы 5 класса опасности.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение и порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде).

Анастасия Назарова