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Прокуратура Ставрополья возбудила уголовное дело о порче земли с ущербом 344,7 млн рублей

В Ставропольском крае региональная прокуратура возбудила уголовное дело о загрязнении почв. Ущерб составил 344,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительных органов, в результате проверки было установлено, что на территории Ипатовского района появилась несанкционированная свалка площадью 4 тыс. кв. м. Среди мусора были обнаружены отходы 5 класса опасности.

По факту нарушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение и порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде).

Анастасия Назарова

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