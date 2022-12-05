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Трое челябинцев заработали 8,8 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Завершено расследование уголовного дела троих жителей Челябинска, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением прибыли в 8,8 млн руб. Им вменяют п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщают в прокуратуре региона. Материалы дела направили на рассмотрение в Калининский районный суд Челябинска.

По версии следствия, с октября 2018 по июнь 2021 годов местные жители занимались переводами денег юридических лиц, будучи не зарегистрированными в качестве кредитной организации. Для придания легальности своей деятельности они фиктивно зарегистрировали более 20 организаций с номинальными руководителями, а также передавали в налоговую подложные бухгалтерские документы.

Всего горожане незаконно заработали на 8,8 млн руб. В ходе следствия арестовали их имущество на общую сумму свыше 575 тыс. руб.

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