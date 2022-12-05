В Челябинской области ввели плату за возврат электроснабжения в квартиры должников

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области, ООО «Уралэнергосбыт» ужесточил меры в отношении отключенных от электроэнергии должников. Для возобновления подачи ресурсов в жилище им придется оплатить 3 тыс. руб. Ранее за повторное подключение нужно было оплатить только основной долг.

Как отмечают в компании, ужесточение мер связано с ростом объема задолженности физических лиц. С начала года под процедуру ограничения подачи ресурса за неуплату попали более 81 тыс. жилых объектов, из них 59 тыс. успели погасить задолженность и избежать отключения электроэнергии. В ноябре из-за долгов отключили электричество в 1,7 тыс. квартир.