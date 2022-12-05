Орлов утвердил проект застройки квартала на Уралмаше многоэтажными домами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории в в границах улиц 40-летия Октября – 22 Партсъезда – Машиностроителей, где планируется многоэтажная застройка. Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, до 2030 года в квартале хотят построить среднеэтажные и многоэтажные жилые дома общей площадью 71,9 тыс. кв. м со встроенными коммерческими помещениями площадью не менее 4,8 тыс. кв. м.

Также на территории появится детский сад на 140 мест и подземные паркинги на 266 мест. Общая площадь проектируемой территории составляет 5,5 га, в том числе: территория жилой застройки займет 5,12 га.

Отметим, что летом проект прошел общественные обсуждения в материалах, к которым в качестве заказчика указана компания «Астон. Екатеринбург» (связана с Вячеславом Трапезниковым). Согласно вариантам планировочного решения, на территории намерены построить три 25-этажных дома, а также дома от 8 до 12-ти этажей. Участие в обсуждениях приняли 67 человек, большая часть поддержала проект, часть — раскритиковала.

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