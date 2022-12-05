В ЦУР Кубани в ноябре поступило почти 19 тысяч обращений

За ноябрь в Центр управления регионом Краснодарского края поступило 18,8 тыс. обращений жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило почти 11 тыс. сообщений, более 6 тыс. из которых касаются электронной записи к врачу из-за закрытия портала kuban-online.ru и перехода сервиса «запись на прием к врачу» на «Госуслуги». Еще 7,8 тыс. обращений направлено через систему «Инцидент Менеджмент», что на 19% больше, чем в октябре.

Больше всего вопросов отправили жители Горячего Ключа, Анапы, Сочи, Новороссийска и Крымского района. Обращения касались вопросов несвоевременного вывоза мусора, состояния дорог, благоустройства, а также отсутствия отопления и воды. По словам главы ЦУР Юрия Шевченко, 41 муниципалитет не допустил ни одной просрочки по предоставлению ответов жителям. В топ-5 вошли администрации Сочи, Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа и Крымского района.

«Два года назад — в ноябре 2020 года — мы открыли краевой Центр управления регионом. За это время специалисты обработали более 400 тыс. сообщений, а сам ЦУР стал важнейшим инструментом обратной связи с жителями. Его работа позволяет оперативно отвечать на вопросы людей и принимать эффективные управленческие решения»,— подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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