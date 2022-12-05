В Ленобласти отменяют запрет на проведение митингов и народных сходов

Правительство Ленинградской области готовится к отмене действовующего с 26 ноября в регионе запрета митингов. Соответствующее решение внесено в протокол заседания оперативного штаба, сообщила пресс-служба областного правительства.

«В Ленобласти признали антитеррористическую меру запрета митингов, сходов и собраний избыточной. (…) Митинговать снова можно по специально установленным местными администрациями адресам, получив согласование и уведомив муниципалитет не менее, чем за 14 дней»,— говорится в сообщении.

Напомним, ограничения на митинги в Ленобласти были приняты в связи с режимом базовой готовности, введенном в регионе с 19 октября. Запрет должен был действовать до 1 февраля 2023 года.

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