На Ставрополье Берестовскую ВЭС подключили к сети

«Россети Северный Кавказ» подключила к сети Берестовскую ветровую электростанцию в Ставропольском крае, информирует пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.rossetisk.ru Фото: www.rossetisk.ru

Как следует из сообщения, новый ветропарк будет вырабатывать 60 МВт электроэнергии. Для подключения станции к сети «Россети Северный Кавказ» провели воздушную линию электропередачи 110 кВ протяженностью 10 км.

Как сообщалось ранее, Берестовская ВЭС расположена в Петровском районе Ставрополья. Инвестором выступила компания АО «НоваВинд» (дивизион «Росатома»). Парк включает 24 ветроэнергетические установки мощностью 2,5 МВт каждая.

Анастасия Назарова