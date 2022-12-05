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На Ставрополье Берестовскую ВЭС подключили к сети

«Россети Северный Кавказ» подключила к сети Берестовскую ветровую электростанцию в Ставропольском крае, информирует пресс-служба компании.

Фото: www.rossetisk.ru

Фото: www.rossetisk.ru

Как следует из сообщения, новый ветропарк будет вырабатывать 60 МВт электроэнергии. Для подключения станции к сети «Россети Северный Кавказ» провели воздушную линию электропередачи 110 кВ протяженностью 10 км.

Как сообщалось ранее, Берестовская ВЭС расположена в Петровском районе Ставрополья. Инвестором выступила компания АО «НоваВинд» (дивизион «Росатома»). Парк включает 24 ветроэнергетические установки мощностью 2,5 МВт каждая.

Анастасия Назарова

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