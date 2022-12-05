Выручка муниципальных предприятий Нижнего Новгорода подросла до 890 млн рублей

Совокупная выручка девяти муниципальных предприятий Нижнего Новгорода составила 890 млн руб. по итогам девяти месяцев 2022 года, сообщила директор департамента экономического развития Марина Антипова. Рост в годовом выражении составил 1,4%.

В убыток сработали три организации: «Нижегородское метро» (-176,9 млн руб.), «Инженерные сети» (-16,1 млн руб.) и «Нижегородское жилищное агентство» ( -139 тыс. руб.). Совокупный убыток достиг 193,1 млн, он вырос более чем в два раза по сравнению с уровнем прошлого года.

Общая прибыль шести предприятий составила 35,1 млн руб., что на четверть выше 2021 года. Положительный финансовый результат получили «Городская управляющая компания» (22,3 млн руб.), «Нижегородские бани» (5,2 млн руб.), «Муниципальная недвижимость» (3,2 млн руб.), «Автозаводский парк» (2,3 млн руб.), «Дворец бракосочетания Автозаводского района» (2,2 млн руб.) и «Комбинат ритуальных услуг населению» (12 тыс. руб.).

Общий объем кредиторской задолженности девяти предприятий снизился на 44,5% с начала года, до 430,4 млн руб.

Анастасия Еремина