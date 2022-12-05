Возобновлена подача воды в жилые дома в Оренбурге

Ликвидирована авария на коммунальной сети в Оренбурге, из-за которой нарушилось водоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Тельмана. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Установлено, что в ряде домов не обеспечивалось нормативное давление при подаче воды, а в некоторых домах подача и вовсе была прекращена. Причиной стала авария, однако собственник коммунальной сети, на которого возложена обязанность по ее ремонту, не установлен»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В итоге в минувшее воскресенье сотрудники Водоканала, который является гарантирующим поставщиком воды, выполнили ремонт. После этого водоснабжение домовладений было восстановлено. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Георгий Портнов