Волгоградская область налаживает взаимоотношения с Угандой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил перспективы двустороннего сотрудничества субъекта РФ с регионами Уганды с чрезвычайным и полномочного послом этого государства в РФ Мосеса Кауаалууко Кизиге. Официальный представитель восточноафриканского государства находится в регионе с визитом.

На встрече Андрей Бочаров поздравил Уганду с вхождением в клуб космических держав: 2 декабря первый в истории этой страны спутник был выведен на околоземную орбиту; и напомнил, что СССР одним из первых государств признал независимость Уганды.

Губернатор подчеркнул, что несколько волгоградских предприятий выразили готовность начать сотрудничество компаниями Уганды.

Андрей Бочаров и Мосес Кауаалууко Кизиге обсудили направления двустороннего сотрудничества в вопросах образования, поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции.

В Волгограде официальная делегация проведет несколько дней и посетит ведущие вузы и предприятия.

Марина Ковалева