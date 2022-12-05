«Черкизово» приобрело активы «Русского зерна» в Башкирии за 6,4 млрд рублей

Входящий в группу «Черкизово» московский «Агропромышленный комплекс «Михайловский» победил в аукционе по продаже активов группы компаний «Русское зерно» в Башкирии, сообщил «РБК Уфа». Торги состоялись сегодня. К аукциону допустили двух участников. Активы, подконтрольные банку «Траст», продали по начальной цене — 6,37 млрд руб.

В состав лота вошли активы ГК «Русское зерно Уфа» — права требования к АО «Птицефабрика Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры» на 3,1 млрд руб., 100% в уставных капиталах ТД «Турбаслинский бройлер», «Башкирское зерно», «Башкирское зерно+» и «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

«Русское зерно» перешло под контроль «Траста» в марте 2019 года в процессе присоединения Рост-банка. Ранее агрохолдинг контролировался экс-совладельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым. Финансовую отчетность ГК «Русское зерно» в банке не раскрыли, отметив, что бизнес генерирует операционную прибыль.

Венера Хисамова

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