В Краснодаре перед Новым годом откроют 54 легальные торговые точки по продаже пиротехники

В Краснодаре в преддверии Нового года откроются 54 легальные торговые точки по продаже фейерверков. Продажа пиротехнических изделий на улицах запрещена, напомнили в пресс-службе администрации города.

Товар, продаваемый в магазинах пиротехники, должен иметь сертификат, инструкцию по применению на русском языке, информацию о производителе, а также даты его производства и срока годности. Целостность упаковки не должна быть нарушена.

«Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от самого человека»,— отметила начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Елена Кочегарова.

Отмечается, что за последние годы увеличился ущерб от пожаров, возникших в результате применения взрывных и зажигательных устройств, а также возросло количество погибших при таких пожарах. В связи с этим мэрия Краснодара публикует карту легальных точек продаж пиротехники, а также просит сообщить о фактах несанкционированной торговли.

Татьяна Ручкина

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